У суботу, 1 червня, на лондонському стадіоні "Вемблі" відбувся фінал Ліги чемпіонів, в якому зустрілись мадридський "Реал" та дортмундська "Боруссія".

Ліга чемпіонів, фінл

"Боруссія" Д – "Реал" – 0:2

Голи: Карвахаль, 74, Вінісіус, 83

Із перших хвилин обидві команди вирішили не відсиджуватися в обороні. Ініціативою спершу заволоділи "вершкові", але небезпечні моменти почали створювати дортмундці.

На 24-й хвилині в епіцентрі подій опинився Фюллькруг.

Після інертної першої половини "Реал" активніше розпочав другий тайм.

На 77-й хвилині Беллінгем ледь не подвоїв перевагу "вершкових". Англієць отримав передачу в центрі штрафного та бив низом у кут, але Шлоттербек вчасно підставив ногу під удар. Постріл же Крооса під стійку зі штрафного парирував Кобель. Він же витягнув із-під поперечини удар Камавінги.

"Боруссія" Д намагалася повернутися в гру. Фюллькруг навіть забив у хижацькому стилі після навісу Малена, але перебував у положенні поза грою. Зрештою, мадридці зберегли ворота сухими та завоювали черговий Кубок чемпіонів у клубній історії. Серед переможців – українець Андрій Лунін, який у нинішньому сезоні провів 8 матчів у головному єврокубку.

Раніше ми писали про те, що "Барселона" та "Баварія" призначили головних тренерів.