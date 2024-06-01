Ліга чемпіонів 2024: результат матчу [ Редагувати ]
У суботу, 1 червня, на лондонському стадіоні "Вемблі" відбувся фінал Ліги чемпіонів, в якому зустрілись мадридський "Реал" та дортмундська "Боруссія".
Ліга чемпіонів, фінл
"Боруссія" Д – "Реал" – 0:2
Голи: Карвахаль, 74, Вінісіус, 83
Із перших хвилин обидві команди вирішили не відсиджуватися в обороні. Ініціативою спершу заволоділи "вершкові", але небезпечні моменти почали створювати дортмундці.
На 24-й хвилині в епіцентрі подій опинився Фюллькруг.
Після інертної першої половини "Реал" активніше розпочав другий тайм.
На 77-й хвилині Беллінгем ледь не подвоїв перевагу "вершкових". Англієць отримав передачу в центрі штрафного та бив низом у кут, але Шлоттербек вчасно підставив ногу під удар. Постріл же Крооса під стійку зі штрафного парирував Кобель. Він же витягнув із-під поперечини удар Камавінги.
"Боруссія" Д намагалася повернутися в гру. Фюллькруг навіть забив у хижацькому стилі після навісу Малена, але перебував у положенні поза грою. Зрештою, мадридці зберегли ворота сухими та завоювали черговий Кубок чемпіонів у клубній історії. Серед переможців – українець Андрій Лунін, який у нинішньому сезоні провів 8 матчів у головному єврокубку.
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