У Києві будуть довші відключення світла: КМВА уточнили графіки [ Редагувати ]
У неділю, 2 червня, у Києві плануються графіки відключення електроенергії. Причому вони будуть довшими, ніж очікувалося. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА).
В адміністрації зазначили, що запровадження стабілізаційних відключень світла, що діятиме у столиці, відбуватиметься за вказівкою Національної енергетичної компанії "Укренерго".
Графіки діятимуть з 00:00 до 05:00, а також з 18:00 до 24:00.
Варто зазначити, що напередодні ввечері в заяві "Укренерго" йшлося про те, що у неділю, 2 травня, години відключень світла будуть такими: з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00 для побутових та промислових споживачів в усіх регіонах України.
Відтак у столиці сьогодні двічі по одній годині збільшуватиметься період відключення світла.
У КМДА додали, що виділених "Укренерго" лімітів вистачить забезпечити приблизно 76% потреб Києва.
Також Попко закликає жителів столиці економити світло.
Допомагайте стабілізувати нашу енергосистему. З новими тарифами (4,32 грн/кВт∙год), які набули чинності від першого червня, економія ще й допоможе зберегти ваш сімейний бюджет.
Раніше ми писали про те, що у Києві можливі відключення світла у "сірій" зоні.
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