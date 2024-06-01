У Києві можливі відключення світла у "сірій" зоні: в Yasno назвали причину [ Редагувати ]
Після сьогоднішнього нічного обстрілу енергетики в Україні продовжили на одну годину заплановані відключення світла. Однак у Києві відключення можливі навіть у "світло-сірій" зоні графіку. Про це повідомляє гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко у Facebook.
Сьогодні відключення продовжили на годину - до 24:00. Ліміти збільшили з 23% до 33%, тому можливі відключення у "світло-сірій" зоні.
У Києві діють графіки відключення світла, які складаються з трьох зон.
- Перша - темно-сіра (чорна), яка діє 4 години. В цей період часу вимикають світло.
- Друга - світло-сіра зона, яка діє 3 години. У цей час світло можуть вимкнути, якщо будуть перевищені ліміти на енергоспоживання.
- Третя зона - біла (2 години). Це час, коли світло гарантовано не вимикають.
Приклад графіку відключення світла для одної з груп в Києві:
Раніше ми писали про те, що в Україні подовжили графіки вимкнення світла 1 червня.
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