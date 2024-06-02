У неділю, 2 червня, через важку ситуацію в енергосистемі України ввели екстрені відключення світла. Зокрема, вони почали діяти в Києві, області та ще в п'яти регіонах.

Про це повідомляє ДТЕК.

Екстрені відключення: Київ, Київська область, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина.

Енергетики наголошують, що на жаль, важка ситуація в енергосистемі після обстрілів РФ триває.

Тому за вказівкою "Укренерго", застосовуються екстрені відключення. Енергетики по всій країні роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію.

Крім того, за даними обленерго, на території Сумської області введені графіки аварійних відключень (ГАВ). Така ж ситуація і в Миколаївській, і у Чернігівській областях. В останній аварійно відключено 42 339 абонентів.

Раніше ми писали про те, що у Києві можливі відключення світла у "сірій" зоні.