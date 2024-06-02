Європейська родина надала нам статус кандидата і готова розпочати перемовини. Це найважливіше. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив народний депутат України фракції Слуга народу, заступник голови Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко.

"Європейська родина надала нам статус кандидата і готова розпочати перемовини. Це найважливіше. Ми, як держава зробили все, щоб виконати всі вимоги, рекомендації, які перед нами ставила європейська комісія. На сьогоднішній день ми очікуємо, що на саміті ЄС 25 червня все ж буде затверджена переговорна рамка для України, щоб розпочати цей процес. Це важливо, тому що 1 липня розпочинає головування Угорщина. І на жаль, Угорщина весь цей час ми бачимо, що "чіпляється" за якісь формальні речі. У нас сьогодні є 11 двосторонніх питань і ми зі свого боку зробили все, щоб в Угорщини не було питань", - зазначив Пушкаренко.

Він додав: "Звичайно, треба враховувати, що сьогодні є консенсус про те, що ЄС буде розширений, будуть нові члени. Йде мова і про нашу державу, і про Молдову... Але звичайно, тільки після виконання реформ, переговорної рамки".