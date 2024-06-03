Українські військові за допомогою дронів змогли знищити автомобільну колону з росіянами у Курській області.

Про це свідчить відео опубліковане активістом Сергієм Стерненко у Twitter.

Спочатку ворожу ціль у Курській області помітив дрон-розвідник, за допомогою якого на авто були наведені FPV-дрони. Удар було завдано за класичною схемою: по машинах у голові та у хвості колони в першу чергу.

Однак така тактика гарно діє тільки на вузьких дорогах, адже не дозволяє автомобілям машинам з'їхати та втікти із зони ураження.

За попередніми даними авторами відео є підрозділи "Малібу" 53-ї окремої механізованої бригади та "Крила до пекла" 103 ОБрТРО. Дата зйомки та безпосередні координати не відомі.

Але як пише Defence Express, їх можна визначити за допомогою геолокації. Ймовірно, місце обстрілу було всього лише у 2,5 км від України у районі російських населених пунктів Свердликово та Лебедевка.

Розбиття російської колони у Курській області💥



Нещодавно біля нашого державного кордону на межі Сумщини сталась дуже дивна ситуація – здуру російська колона вантажного транспорту викотилась у поле.

Без мети, бо у російських вояк-камікадзе є тільки шлях. Шлях до смерті.



Воїни… pic.twitter.com/6fIWGY65mz — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) June 3, 2024

Раніше Зеленський заявив, що Україні потрібні додаткові Patriot та розширення поставок F-16.