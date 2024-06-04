Естонія передасть Україні один енергоблок [ Редагувати ]
Естонія - ще одна країна, яка підпише двосторонню угоду про гарантії безпеки з Україною. Про це повідомив Маргус Цахкна - міністр закордонних справ цієї країни під час візиту до Києва. Крім того, офіційний Таллінн має намір направити до України енергоблок, аби підтримати енергетику після російських атак. Детальніше - у нашому матеріалі.
У Києві міністр закордонних справ Естонії зустрівся з українським колегою. Дмитро Кулеба наголосив: невеличка країна Балтії може бути взірцем для багатьох інших держав щодо підтримки України і у військовій сфері, і в гуманітарній.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Дякую Естонії за наочний приклад, як потрібно діяти для допомоги Україні не лише на фронті, але й у відновленні від російської агресії. Ми в Міністерстві рівноцінну увагу приділяємо і допомозі українським солдатам зброєю, снарядами, і допомозі українським громадам. Я сподіваюсь, що всі ті колеги, які все ще підходять до окремих питань через призму "як би щось не робити", будуть і стануть Естонією.
Естонія щороку віддає Україні чверть відсотка від свого ВВП та чималу кількість озброєння. А ще - допомагає з відновленням Житомирської області.
Маргус Цахкна, міністр закордонних справ Естонії:
Ми відкрили новий дитячий будинок сімейного типу, заклали наріжні камені трьох нових таких будинків. Також займаємося житлом для ВПО в цій області й працюємо над створенням укриттів. Ми працюємо над відновленням музичної школи й багато інших проєктів. Ми хочемо, щоби люди, які там проживають, відчували, що вони не самі у цій боротьбі.
Тепер Таллінн буде допомагати ще й у сфері енергетики. Аби українська енергетика встояла після ворожих атак взимку, естонці планують передати нам величезний енергоблок!
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Рішення передати Україні енергоблок з Ауверської електростанції, а також відправити в Україну потужні електродвигуни - є надзвичайно важливим і є, знову ж таки, прикладом для інших. Просто для інформації: один цей енергоблок з Ауверської станції здатний забезпечити надійне енергопостачання для 150 тисяч українців.
Також естонський та український міністри обговорили підготовку до Глобального саміту Миру, який відбудеться 14 та 15 червня у Швейцарії, а також майбутнього вступу України до ЄС та НАТО.
Маргус Цахкна, міністр закордонних справ Естонії:
Наша позиція чітка: Україна має повне право бути членом НАТО. Не просто повноцінним членом НАТО через те, що ми підтримуємо, а через те, що ми потребуємо Україну в НАТО. В нашому регіоні багато проблем, і росія буде надалі тиснути. Тому Україна з її потужністю потрібна нам.
За словами Маргуса Цахкни, Україна дедалі більше стає частиною Євроатлантичної спільноти. І їй точно є чого повчитися у держави, що понад 2 роки протистоїть потужній агресії з боку росії. Для Заходу ми - взірець стійкості та незламності перед найгучнішими викликами.
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