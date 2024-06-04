У вівторок, 4 червня, в ефірі телемарафону "єдині новини" на телеканалі "Інтер" член НКРЕКП Костянтин Ущаповський розповів про те, коли зменшиться дефіцит електроенергії в країні.

Я хочу сказати, що енергосистема України це дуже складний організм. На сьогоднішній день основне завдання енергетиків - не гаяти часу та використати всі можливі ресурси, від допомоги, які надають нам наші західні партнери до тих грошей, які зайдуть з тарифом для того, щоб вже зараз вже, вже сьогодні розпочати і проводити ремонтно-відновлювальні роботи. Основна мета - підготувати до проходження осінньо-зимового максимуму. На жаль, той ефект, який дасть підвищення тарифу у вигляді надходження коштів, енергетики почують приблизно десь через місяць, коли прийдуть нові платіжки і люди почнуть їх платить. Тому, відключення зараз ідуть виключно через те, що енергосистема України зазнала серйозних пошкоджень з боку агресора російської федерації.

Також він розповів, яка зима чекає на нас, на його думку.