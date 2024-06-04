Яка зима на нас чекає та коли зменшиться дефіцит електроенергії: член НКРЕКП дав відповідь [ Редагувати ]
У вівторок, 4 червня, в ефірі телемарафону "єдині новини" на телеканалі "Інтер" член НКРЕКП Костянтин Ущаповський розповів про те, коли зменшиться дефіцит електроенергії в країні.
Я хочу сказати, що енергосистема України це дуже складний організм. На сьогоднішній день основне завдання енергетиків - не гаяти часу та використати всі можливі ресурси, від допомоги, які надають нам наші західні партнери до тих грошей, які зайдуть з тарифом для того, щоб вже зараз вже, вже сьогодні розпочати і проводити ремонтно-відновлювальні роботи. Основна мета - підготувати до проходження осінньо-зимового максимуму. На жаль, той ефект, який дасть підвищення тарифу у вигляді надходження коштів, енергетики почують приблизно десь через місяць, коли прийдуть нові платіжки і люди почнуть їх платить. Тому, відключення зараз ідуть виключно через те, що енергосистема України зазнала серйозних пошкоджень з боку агресора російської федерації.
Також він розповів, яка зима чекає на нас, на його думку.
Я знаю, що всі мешканці України, всі громадяни України відчувають той натиск ворога на енергосистему України, це новини, які не є приємними, але вони дуже часто лунають. Тому, на сьогоднішній день підготовка до опалювального сезону є основним пріоритетом у енергетиків. Всі ресурси сконцентрований на тому, щоб цю підготовку не просто завершити до якоїсь дати, а для того, щоб ця підготовка йшла, обладнання в міру відновлення включалося в роботу і енергобаланс нашої системи поліпшувався.