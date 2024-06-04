У секретаріаті ООН підтвердили присутність представників організації на саміті миру у Швейцарії в червні. Про це заявив заступник речника генсека ООН Фархан Гак, повідомляє "Укрінформ".

Принциповий коментар з цього приводу такий: ми братимемо участь (у Саміті - ред.). Ближче до дати проведення заходу ми зможемо поінформувати вас, хто саме там буде, - заявив Гак, коментуючи питання щодо спроб росії та її прихильників зірвати саміт миру.

Нагадаємо, що 2 травня МЗС Швейцарії повідомило, що мирна конференція відбудеться 15 і 16 червня у місті Бюргеншток. На неї запросили понад 160 делегацій з різних країн і міжнародних об'єднань.

Китай, ПАР, Бразилія та Саудівська Аравія відмовилися від участі. Свою участь підтвердила Індія. росія запрошення на конференцію не отримувала і не планує брати в ній участь.