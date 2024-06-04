Уряд продовжив на три місяці відстрочки від мобілізації [ Редагувати ]
Уряд автоматично продовжив на три місяці відстрочки від мобілізації. Це стосується тих працівників, які отримали "бронь" від Мінекономіки.
Про це повідомляється в Telegram-каналі постійного представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.
Таким чином, бронювання автоматично продовжується на три місяці для тих, у кого не закінчився її строк на момент ухвалення постанови, тобто 7 травня.
Як зазначив Мельничук, постанова стосується бронювання в рамках відповідних рішень Мінекономіки, згідно з постановою КМУ від 27 січня 2023 року № 76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час".
Зауважимо, раніше Кабмін ухвалив рішення про автоматичне продовження бронювання на місяць. Втім, сьогодні цей термін збільшили.
по темі
Незабаром уряд має затвердити постанову, в якій має бути передбачене бронювання поліцейських та рятувальників
Повістка - це оповіщення, яке зобов'язує призовника або військовозобов’язаного з'явитись до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки - колишніх військкоматів
4 червня 2024 року - вівторок. 832-й день війни в Україні
У понеділок, 3 червня, в Україні очікується хмарність. Водночас опади можливі тільки у кількох регіонах
Вже близько 1,5 млн військовозобов'язаних українців оновили свої облікові дані онлайн, у ТЦК чи ЦНАПи. Найчастіше українці користувалися застосунком "Резерв+"