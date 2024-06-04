Українські правоохоронці розслідують вбивство 61 бійця ЗСУ, який опинився у полоні у росіян.

Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін в ефірі телемарафону.

27 кримінальних проваджень розслідуються за фактами страти 61 українського військовополоненого, - розповів Костін.

За його словами, оголошено про підозру чотирьом окупантам. Дві справи передали до суду та вже є перший вирок.

Він також уточнив, що з початку повномасштабного вторгнення росіян зареєстровано понад 400 проваджень за фактами жорстокого поводження з українськими військовополоненими.