росіяни збільшують інтенсивність обстрілів Запорізької області, - ОВА [ Редагувати ]
Російські війська посилюють обстріли Запорізької області, щодня здійснюючи понад 400 атак.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров під час телемарафону.
За його словами, за останню добу зафіксовано понад 450 обстрілів, було зруйновано 11 цивільних будинків. Здебільшого йдеться про руйнування на прифронтовій території.
Ми бачимо збільшення інтенсивності - вона щодня нарощується. Якщо місяць назад в день було 200-250 обстрілів на добу, то наразі це 400+ обстрілів на добу, а бувало 500-550 обстрілів, - сказав Федоров.
Він зазначив, що ворог зазвичай атакує такі населені пункти як Роботине, Гуляйполе та Оріхів.
Це фронтові населені пункти, які найчастіше перебувають під ворожими обстрілами, - додав глава ОВА.
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