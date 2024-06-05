У деяких регіонах України досі виникають проблеми з падінням зв'язку під час відключень електроенергії. Міністерство енергетики працює над їхнім вирішенням.

Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Ще навіть рік назад це питання підіймалося при минулих обстрілах. І відповідні рішення до телекомунікаційних компаній були доведені щодо зобов'язання резервних видів живлення на основні вишки теле-, радіозв'язку та інтернет зв'язку, - сказав він.

Водночас, за словами Колісника, в певних регіонах ця проблема нікуди не зникла.