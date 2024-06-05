Не працює зв'язок під час відключень світла: в Міненерго вирішують проблему [ Редагувати ]
У деяких регіонах України досі виникають проблеми з падінням зв'язку під час відключень електроенергії. Міністерство енергетики працює над їхнім вирішенням.
Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Ще навіть рік назад це питання підіймалося при минулих обстрілах. І відповідні рішення до телекомунікаційних компаній були доведені щодо зобов'язання резервних видів живлення на основні вишки теле-, радіозв'язку та інтернет зв'язку, - сказав він.
Водночас, за словами Колісника, в певних регіонах ця проблема нікуди не зникла.
На сьогодні дійсно таке питання місцями в певних регіонах постає і ми будемо звертати увагу місцевих органів влади для того, щоб закликати і швидко оперативно встановити додаткову резервну генерацію для цих вишок теле-, радіо-, зв'язку. Це важливе питання. Ми на сьогодні маємо деякі звернення, дуже швидко реагуємо та співпрацюємо з колегами, які напряму бачать, де і яка проблематика виникає, - констатував Колісник.
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