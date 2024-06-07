Польські фермери припинили протест біля пункту пропуску "Гребенне" - "Рава-Руська".

Про це повідомив речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді".

Інтенсивний рух вантажних транспортних засобів в обох напрямках розпочався о 1 годині ночі. Наразі всі пункти пропуску на кордоні з Польщею працюють у штатному режимі, - сказав він.

Демченко додав, що за минулу добу, як і раніше, в бік Польщі на цьому КПП не було перетину кордону вантажівками. В бік України проїхало близько 60 вантажівок.

Нагадаємо, Демченко повідомляв, що польські протестувальники можуть розблокувати пункт пропуску "Рава-Руська" на кордоні з Україною 6 червня. Це останній заблокований КПП.