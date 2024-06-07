Поляки розблокували пункт пропуску "Гребенне" - "Рава-Руська" [ Редагувати ]
Польські фермери припинили протест біля пункту пропуску "Гребенне" - "Рава-Руська".
Про це повідомив речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді".
Інтенсивний рух вантажних транспортних засобів в обох напрямках розпочався о 1 годині ночі. Наразі всі пункти пропуску на кордоні з Польщею працюють у штатному режимі, - сказав він.
Демченко додав, що за минулу добу, як і раніше, в бік Польщі на цьому КПП не було перетину кордону вантажівками. В бік України проїхало близько 60 вантажівок.
Нагадаємо, Демченко повідомляв, що польські протестувальники можуть розблокувати пункт пропуску "Рава-Руська" на кордоні з Україною 6 червня. Це останній заблокований КПП.
по темі
Польські протестувальники можуть розблокувати пункт пропуску "Рава-Руська" на кордоні з Україною сьогодні, 6 червня
Громадяни України, які мають паспорт іншої країни, розглядаються прикордонниками у першу чергу саме як громадяни України, а не іноземці. Тому на них поширюються всі права та обов’язки, у тому числі про військову службу.
Посилення кордону з Тисою дійсно відбувається, але іншим способом
Польські протестувальники в черговий раз заблокували рух вантажівок у пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне" на кордоні з Україною
Бійці повернулися з-за кордону, де пройшли вишкіл з іноземними інструкторами. І тепер посилять бригади ЗСУ, які вже третій рік несуть там службу. Наші журналісти розкажуть більше.