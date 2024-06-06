Польські протестувальники можуть розблокувати останній КПП на кордоні з Україною [ Редагувати ]
Польські протестувальники можуть розблокувати пункт пропуску "Рава-Руська" на кордоні з Україною сьогодні, 6 червня. Це останній заблокований КПП.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
Демченко зазначив, що у Польщі продовжується блокування одного напрямку на кордоні з Україною, а саме КПП "Рава-Руська".
Протестувальники перешкоджають руху вантажівок, не випускаючи їх з України. За минулу добу з Польщі до України прибуло 60 вантажівок.
Сподіваємося, що ці дії припиняться сьогодні, як це анонсувалося, і яку інформацію ми мали від польських колег, що о 14:00 сьогодні ці дії можуть припинитися. Так це буде чи ні, звісно, ми будемо бачити в обід, коли цей час настане, - сказав речник.
Демченко також спростував інформацію про те, що нібито блокується напрямок "Медика - Шегині". Рух вантажівок на цьому пунктів пропуску здійснюється в обох напрямках.
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