Син Остапа Ступки чесно відповів, чим закінчився для батька скандал з п'яною ДТП.

Дмитро підкреслив, що постраждалому в аварії заплатили гроші за лікування та ремонт автівки. Чоловік також зазначив, що його батько дуже жалкує про скоєне.

Зараз тато продовжує працювати, грає вистави. Роботи зараз у нього через війну не так багато, як раніше, але все нормально. Він нещодавно ще одну "Київську пектораль" отримав – за роль у виставі "Візит", - зізнався Дмитро.

Раніше ми писали про те, що суд відправив Остапа Ступку під нічний домашній арешт.