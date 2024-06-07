П'яна ДТП зі Ступкою: син чесно відповів, чим закінчився для батька скандал [ Редагувати ]
Син Остапа Ступки чесно відповів, чим закінчився для батька скандал з п'яною ДТП.
Дмитро підкреслив, що постраждалому в аварії заплатили гроші за лікування та ремонт автівки. Чоловік також зазначив, що його батько дуже жалкує про скоєне.
Зараз тато продовжує працювати, грає вистави. Роботи зараз у нього через війну не так багато, як раніше, але все нормально. Він нещодавно ще одну "Київську пектораль" отримав – за роль у виставі "Візит", - зізнався Дмитро.
Раніше ми писали про те, що суд відправив Остапа Ступку під нічний домашній арешт.
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