Суд відправив Остапа Ступку під нічний домашній арешт [ Редагувати ]
У четвер, 6 квітня, у Києві відбувся суд, де обирали запобіжний захід акторові Остапу Ступці. 4 квітня він скоїв аварію в центрі столиці, у якій постраждав чоловік.
Остап Ступка відправлено під нічний домашній арешт на 60 діб.
Йому загрожує до 3 років за п'яну ДТП у центрі Києва.
Ступка рішенням суду задоволений і заявив, що вже завтра гратиме у театрі.
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