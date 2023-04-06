У четвер, 6 квітня, у Києві відбувся суд, де обирали запобіжний захід акторові Остапу Ступці. 4 квітня він скоїв аварію в центрі столиці, у якій постраждав чоловік.

Остап Ступка відправлено під нічний домашній арешт на 60 діб.

Йому загрожує до 3 років за п'яну ДТП у центрі Києва.

Ступка рішенням суду задоволений і заявив, що вже завтра гратиме у театрі.