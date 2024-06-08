Завтра, 9 червня, в Україні будуть застосовані графіки відключення електроенергії на 2 години.

Про це повідомили в Укренерго.

Всі обленерго будуть вимикати електропостачання для промислових і побутових споживачів з 20:00 до 22:00.

"Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення обмежуватись не буде", - додали в "Укренерго".