В "Укренерго" розповіли, коли вимикатимуть світло 9 червня [ Редагувати ]
Завтра, 9 червня, в Україні будуть застосовані графіки відключення електроенергії на 2 години.
Про це повідомили в Укренерго.
Всі обленерго будуть вимикати електропостачання для промислових і побутових споживачів з 20:00 до 22:00.
"Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення обмежуватись не буде", - додали в "Укренерго".
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