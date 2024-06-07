Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що в ніч на 8 червня в роботу буде введено додатковий блок однієї з атомних електростанцій, що тимчасово покращить ситуацію в енергосистемі.

Про це він розповів в ефірі ток-шоу УП.

Ми очікуємо, що в ніч з п’ятниці на суботу вийде в роботу додатковий блок на АЕС, і це на два тижні забезпечить нам додаткову потужність в енергосистемі, — зазначив Кудрицький.

За його словами, графіки відключень не зникнуть, але стануть "м'якшими" по всій енергосистемі.

Голова "Укренерго" також зазначив, що завдяки запуску цього енергоблока областям буде легше дотримуватися лімітів. Однак він попередив, що це покращення буде тимчасовим, оскільки в липні на навантаження енергосистеми впливатиме спека.