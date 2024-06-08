Чехія цьогоріч планує навчити 4000 українських військових [ Редагувати ]
Чеська Республіка розглядає можливість проведення навчань для 4000 українських військових.
Про це сказала міністр оборони Чеської Республіки Яна Чернохова, повідомляє iDnes.
Чернохова нагадала, що торік чотири тисячі військових з України пройшли навчання в Чехії. Ба більше вона заявила, що така ж кількість затверджена на цей рік.
Як тільки ми отримуємо інформацію, що зміна сформована, ми надаємо свої навчальні приміщення та інструкторів, - сказала міністр оборони Чехії.
Водночас вона уточнила, що максимальна чисельність "зміни" складає 800 військових.
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