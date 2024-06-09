Не маючи успіхів на північному фронті, росіяни перекидають своїх військових з Херсонщини на Харківський напрямок.

Про це розповів Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор НГУ в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, противник намагається штурмувати на трьох напрямках - це населений пункт Глибоке, Липці і Вовчанськ.

"На цих напрямках оборонці успішно відбивають ворожі атаки. Бійці бригади "Рубіж" завдають втрат в живій силі і техніці противника. Росіяни підтягують резерви, адже несе великі втрати. Зокрема, противник перенаправляє своїх окупантів з Херсонського напрямку. Наразі він не є таким важливим як Харківський. Харківський напрямок - це їх провальна операція", - сказав Кожубенко.