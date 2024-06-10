Найближчим часом російський диктатор володимир путін планує відвідати Північну Корею та В'єтнам.

Про це повідомляють російські "Ведомости" з посиланням на дипломатичне джерело.

Посол росії в Північній Кореї Олександр Мацегора підтвердив виданню, що візит відбудеться і зараз активно готується.

За інформацією джерела, одразу після поїздки в КНДР путін відвідає В'єтнам. Візити можуть відбутися вже в червні.

Прессекретар путіна Дмитро Пєсков, коментуючи інформацію про поїздки, не підтвердив і не спростував її, заявивши лише, що "коли час настане, ми будемо робити відповідні оголошення".