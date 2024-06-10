путін планує візит у КНДР – росЗМІ [ Редагувати ]
Найближчим часом російський диктатор володимир путін планує відвідати Північну Корею та В'єтнам.
Про це повідомляють російські "Ведомости" з посиланням на дипломатичне джерело.
Посол росії в Північній Кореї Олександр Мацегора підтвердив виданню, що візит відбудеться і зараз активно готується.
За інформацією джерела, одразу після поїздки в КНДР путін відвідає В'єтнам. Візити можуть відбутися вже в червні.
Прессекретар путіна Дмитро Пєсков, коментуючи інформацію про поїздки, не підтвердив і не спростував її, заявивши лише, що "коли час настане, ми будемо робити відповідні оголошення".
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