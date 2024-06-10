Кремль та особисто диктатор володимир путін гостро відреагували на ураження винищувача Су-57.

Про це повідомив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Ми можемо констатувати сам факт ураження. Стосовно самої операції — ані підтвердити, ані спростувати. Але так, чудові новини: путін, справді, скаженіє, і реакція в кремлі дуже гаряча і відчутна. Тому що Су-57 вони намагалися ретельно ховати і оберігати. І в повітряний простір України ці Су-57 так і не потрапляли - боялись їхнього збиття, - додав він.

За словами Юсова, російські терористи завищували характеристики винищувача для його продаж й присутності на міжнародному ринку озброєнь. Зокрема літак використовувався й для ракетних ударів по українських цивільних об’єктах, у зв'язку з чим кара була заслуженою.

Як відзначив речник ГУР, є інформація щодо ураження двох Су-57, а також загиблих й поранених терористів. Водночас у ворожому інформаційному полі поки що є підтвердження лише про одну одиницю.