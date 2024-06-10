На польському збройовому заводі Mesko у Свентокшиському воєводстві стався вибух, причини якого поки що невідомі. Внаслідок інциденту загинув працівник заводу.

Про це повідомляє RMF FM.

Президентка заводу Ельжбета Сренявська зазначила, що вибух стався у центрі ракетного палива, який було введено в експлуатацію кілька років тому.

На момент вибуху всередині перебували двоє людей. Один працівник постраждав і був госпіталізований, інший — 59-річний чоловік — загинув.

Пожежу, що виникла після вибуху, вже загасили. На місці події працює поліція, яка з’ясовує причини інциденту.

Крім того, у Mesko оголосили про створення спеціальної комісії з розслідування обставин інциденту. Також на рівні Польської групи озброєнь створили комісію для розслідування, аналізу причин вибуху, перевірки чинних безпекових процедур і надання рекомендацій щодо їх зміни для гарантування безпеки роботи.