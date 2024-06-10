Мольфар Макс Гордєєв розповів, що незабаром росія активізує ракетні обстріли. За його словами, є 5 найбільш небезпечних міст до кінця літа, які страждатимуть від російської агресії.

Херсон

Херсон продовжуватиме зазнавати труднощів через диверсії та обстріли, але Гордєєв каже, що українські сили активно працюватимуть над зміцненням оборони міста. Карти вказують на важливість міжнародної підтримки та координації зусиль із забезпечення безпеки населення. За словами мольфара, до кінця літа ситуація стане більш стабільною, з поліпшенням умов життя і доступом до основних послуг. Мешканці мають бути готові до можливих перебоїв, але водночас зберігати дух солідарності та взаємодопомоги. Зусилля з відновлення інфраструктури та забезпечення гуманітарної допомоги триватимуть, що дозволить пом'якшити найгостріші проблеми.

Запоріжжя

Запоріжжя залишатиметься стратегічно важливим містом, що робить його ціллю для атак.

Я бачу, що зусилля зі зміцнення оборони будуть успішними, і місто зможе витримати тиск. Карти показують важливість підготовки та координації дій з міжнародними партнерами для забезпечення безпеки. Мешканці мають бути готові до можливих труднощів, але зможуть розраховувати на підтримку з боку місцевої влади та гуманітарних організацій. До кінця літа можна очікувати деякого поліпшення в плані безпеки, хоча загальна ситуація залишиться напруженою. Відновлення вимагатиме значних ресурсів і часу.

Миколаїв

Миколаїв стикатиметься з постійними загрозами, але зусилля із захисту міста будуть успішними. Карти показують важливість координації дій з міжнародними партнерами та забезпечення гуманітарної допомоги. Мешканці мають бути готові до можливих труднощів, але зможуть розраховувати на підтримку з боку місцевої влади та гуманітарних організацій. До кінця літа можна очікувати деякого поліпшення в плані безпеки, хоча ситуація залишиться напруженою. Відновлення відбуватиметься повільно, але стійко, з акцентом на забезпечення основних потреб і безпеки жителів.

Краматорськ

Краматорськ залишатиметься під загрозою обстрілів та авіаударів. Карти показують, що до кінця літа місто потерпатиме від постійних атак, але українські сили активно працюватимуть над його захистом.

У мене таке відчуття, що місцеве населення потребуватиме постійної підтримки та допомоги з боку міжнародних організацій. Бачу, що гуманітарна ситуація залишатиметься складною, з нестачею ресурсів і проблемами з доступом до основних послуг. Жителям слід бути готовими до можливих евакуацій і дотримуватися запобіжних заходів. Зусилля зі зміцнення оборони та захисту міста триватимуть, що допоможе мінімізувати збитки та забезпечити відносну безпеку для жителів.

Слов'янськ

Слов'янськ перебуватиме під постійною загрозою обстрілів. Карти показують, що до кінця літа місто залишиться в стані напруженості та невизначеності. Зусилля із захисту міста та підтримки місцевого населення триватимуть, але значного поліпшення ситуації не очікується до закінчення активних бойових дій.

Бачу, що місцева влада та міжнародні організації працюватимуть над забезпеченням постачання продуктів харчування, медикаментів та інших необхідних ресурсів. Жителям слід бути готовими до можливих перебоїв з електро- та водопостачанням, а також до постійної загрози атак. До кінця літа можна очікувати деякого поліпшення в плані безпеки, але загальна ситуація залишиться складною і потребуватиме постійної уваги.

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