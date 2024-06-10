У Харкові внаслідок авіаудару КАБами постраждали щонайменше вісім людей. 8-го постраждалого, 77-річного чоловіка щойно дістали з-під завалів. Рятувальна операція тривала годину. Про це повідомив кореспондент "Інтера".

Один із боєприпасів не розірвався, тому людей тимчасово відселюють із будинку для проведення детонації.

По Харкову ворог завдав три удари КАБами, повідомив мер Ігор Терехов. Одне з влучань прийшлося на гаражний кооператив, там сталася пожежа і є інформація щонайменше про двох поранених.

На місці ще одного прильоту у Київському районі міста сильно пошкоджені мінімум два приватні будинки. Під завалами одного з них можуть знаходитися люди. На місці працюють усі відповідні служби.

Загалом васлідок обстрілу КАБами в Київському та Салтівському районах Харкова 8 людей постраждали: 5 чоловіків та 3 жінки. Пошкоджено 70 гаражів та 22 автівки. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.