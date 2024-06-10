У понеділок, 10 червня, окупанти вдарили керованою авіаційною бомбою по Харкову. "Приліт" був у районі житлової забудови. Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов в Telegram і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

У Харкові попередньо "приліт" на околиці міста по району житлової забудови.

Він уточнив, що інформацію щодо руйнувань та жертв уточнюють.

Своєю чергою, Синєгубов зазначив, що в результаті атаки почалася пожежа в будинку.

Попередньо - використали КАБ.

Раніше ми писали про те, що в Херсоні під час обстрілу рф постраждала 102-річна жінка.