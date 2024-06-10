Окупанти вдарили КАБом по Харкову [ Редагувати ]
У понеділок, 10 червня, окупанти вдарили керованою авіаційною бомбою по Харкову. "Приліт" був у районі житлової забудови. Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов в Telegram і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.
У Харкові попередньо "приліт" на околиці міста по району житлової забудови.
Він уточнив, що інформацію щодо руйнувань та жертв уточнюють.
Своєю чергою, Синєгубов зазначив, що в результаті атаки почалася пожежа в будинку.
Попередньо - використали КАБ.
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