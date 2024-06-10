Вадим Сухаревський призначений командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ [ Редагувати ]
Командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України призначений заступника Головнокомандувача ЗСУ Вадим Сухаревський. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Відповідно до наказу Міністра оборони України від 10 червня 2024 року полковника Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України.
Кабінет міністрів України 7 травня підтримав проєкт указу президента Володимира Зеленського, напрацьований Міноборони спільно з Генштабом, про створення окремого роду військ в ЗСУ - Сил безпілотних систем.
З березня 2022 року Вадим Сухаревський командував 59-ю окремою механізованою бригадою. 10 лютого 2024 року президент призначив його заступником головнокомандувача ЗСУ. Сухаревський відповідав за безпілотні системи иа розвиток застосування дронів.
Більше дивіться в сюжеті "Подробиць" Дрони на фронті: чому ЗСУ так потрібні безпілотники.
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