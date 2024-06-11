У США завершуються слухання у справі сина президента Хантера Байдена. У обвинувальному акті у його справі три пункти, зокрема йому інкримінують незаконне володіння зброєю. Байдену-молодшому загрожує до 25 років ув'язнення.

Слухання у справі Хантера Байдена відбуваються у його рідному місті Вілмінгтоні (штат Делавер). 10 червня свідки завершать давати свідчення, після чого захист та звинувачення виступатимуть з заключним словом. Після цього присяжні, серед яких шість чоловіків та шість жінок, розпочнуть обговорення вердикту.

Звинувачення проти Хантера Байдена

54-річного сина президента США звинувачують у незаконному володінні револьвером Colt Cobra 38 Special, придбаним у жовтні 2018 року, наданні неправдивих даних продавцю зброї та реєструючим органам.

За версією слідства, заповнюючи обов'язкові при купівлі зброї документи, він зазначив, що не вживає наркотики - насправді ж відчував наркотичну залежність з 2015 по 2019 рік, про що написав у власних мемуарах і неодноразово публічно розповідав.

Оформляючи купівлю, Байден-молодший також підтвердив, що вказана ним інформація коректна, хоча "насправді, як він знав, ця заява була хибною", наголошують прокурори (пістолет був у обвинуваченого лише 11 днів).

Федеральне законодавство забороняє володіти зброєю особам, які страждають від наркотичної залежності. За сукупністю звинувачень Байдену-молодшому може загрожувати максимальне покарання у вигляді ув'язнення на строк до 25 років.

Як вважає Washington Post, син президента винесуть значно м'якший вирок, оскільки він не має судимостей і сам зізнався у наркотичній залежності.

Американські прокурори досить рідко звинувачують у незаконному зберіганні зброї як основну, пише Washington Post. Як правило, вона йде у зв'язці з іншими злочинами, наприклад збройним пограбуванням.

Згідно з базою даних TRAC Сиракузького університету, з жовтня 2022 року до березня 2023-го федеральні прокурори порушили 3863 справи, в яких основним звинуваченням було незаконне зберігання вогнепальної зброї. І лише у 3% випадків, тобто приблизно у сотні справ, звинувачення було висунуто у зв'язку з некоректним заповненням анкети при купівлі. Число справ, у яких надання неправдивих даних пов'язане з вживанням наркотичних речовин, ймовірно, ще нижче, вважає WP.

Що стало відомо під час розгляду справи

Лінія захисту Хантера Байдена будується на тому, що в момент купівлі револьвера він дійсно вірив, що зав'язав з наркотиками, і якщо і вважав, що у нього є залежність, то лише алкогольна (згідно з американським законодавством, вона не є перешкодою для придбання вогнепальної зброї). Більше того, за кілька тижнів до покупки револьвера він пройшов реабілітаційний курс для наркозалежних.

Як пише Associated Press, суд у цій справі "швидко перетворився на дуже особисту та докладну розповідь про вживання наркотиків Хантером Байденом".

6 червня в суді виступила колишня дружина Байдена-молодшого Кетлін Бьюл, з якою він був одружений 20 років. Вона повідомила, що дізналася про залежність чоловіка у липні 2015 року, коли знайшла трубку для куріння креку на ґанку їхнього будинку. Незабаром після цього, у 2016 році, вона розлучилася з Байденом через вживання ним наркотиків і постійних зрад.

Того ж дня у суді виступила його коханка Зої Кестан, з якою обвинувачений познайомився у грудні 2017 року у нью-йоркському стрип-клубі, де вона працювала. Вона розповіла, що коли вона виконувала Байдену приватний танець, той дістав трубку для креку і закурив її, але залишився тим самим "чарівним" чоловіком. Кестан також повідомила присяжних, що згодом неодноразово бачила, як він купував та вживав заборонені речовини.

Як свідок сторони звинувачення також виступила вдова іншого сина Байдена, Бо, який помер у 2015 році від раку мозку. Хеллі Байден розповіла, що згодом після смерті чоловіка вступила в романтичні стосунки з його братом. Спочатку вона намагалася допомогти йому зав'язати з наркотиками, однак незабаром і сама почала вживати.

Присяжним також були продемонстровані витримки з мемуарів Хантера Байдена "Прекрасні речі", де він розповідає про свою боротьбу з наркотичною залежністю, а також його текстові повідомлення, відео та фотографії, зроблені ним.

Деякі з них зображують самі наркотичні речовини та процес їх вживання. Ще на одному знімку, продемонстрованому в суді, Байден-молодший лежить у ванній кімнаті з жінкою, і він повністю оголений.

Сам Байден-молодший не став свідчити в суді. Як свідок захисту планував виступити брат президента США Джеймс Байден, однак адвокати в останній момент передумали.

Дядько обвинуваченого був присутнім у залі засідань як глядач разом з іншими членами сімейства Байденів: першою леді Джілл, сестрою Хантера, Ешлі, та сестрою Джо Байдена - Валері Байден Оуенс. Сам президент США на жодному з засідань не з'являвся.

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У чому ще звинувачують сина президента США

У вересні Хантера Байдена чекає ще один суд у Лос-Анджелесі - за звинуваченням у порушенні податкового законодавства. У обвинувальному акті дев'ять пунктів, три з яких класифікуються як злочини, інші шість - як провини.

Прокуратура вважає, що в період з 2016 по 2019 рік, коли Хантер Байден страждав на наркотичну залежність, він не сплатив податки на загальну суму $1,4 млн. Як заявив спецпрокурор Девід Вайс, замість оплати рахунків Байден-молодший "витрачав мільйони доларів на екстравагантний спосіб життя".

Відтоді син президента США вже закрив заборгованість і спробував укласти угоду зі слідством, щоб уникнути реальних термінів і у податковій, і у справі щодо зброї, - в обмін на вирок у вигляді двох років умовно. Однак суддя окружного суду США Меріеллен Норейко відхилила угоду.

За ухилення від сплати податків Байден-молодшому загрожує 17 років. Адвокати Байдена називають обидві справи проти сина 46-го президента США політично вмотивованими і звинувачують Вайса в тому, що він піддався тиску республіканців.

Сам президент США стверджує, що не скористається своїми повноваженнями, щоб позбавити сина тюремного ув'язнення. На запитання журналіста ABC News, чи виключено помилування Хантера Байдена, президент відповів лише одним словом: "Так".

Нагадаємо, The Wall Street Journal повідомив про погіршення стану Джо Байдена.