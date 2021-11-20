Медицинское обследование президента США Джо Байдена показало некоторые проблемы со здоровьем, однако он остается пригодным для выполнения обязанностей главы государства. Заключение медиков опубликовано на сайте Белого дома.

Самый возрастной президент США в пятницу, 19 ноября, прошел плановое медицинское обследование. Вердикт его врача Кевина О'Коннора.

Байден остается здоровым и энергичным мужчиной, который в состоянии продолжать выполнять президентские обязанности, включая обязанности главы исполнительной власти, главы государства и главнокомандующего.

Тем не менее в медицинском отчете есть несколько отметок о проблемах президента США.

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В ходе колоноскопии у Джо Байдена в кишечнике был обнаружен доброкачественный полип диаметром 3 мм. Во время процедуры специалисты удалили новообразование.

Также у Байдена "увеличилась чистота и глубина откашливания из горла" во время разговоров. Врачи пришли к выводу, что причиной этого является кислотный рефлюкс.

Еще одной проблемой, по мнению врачей, стала походка президента. Она стала "заметно жестче и менее подвижной, чем год назад". Это связано с состоянием позвоночника Байдена - он изнашивается, а хромота из-за перелома стопы в 2020 году только усиливает это.

Ранее в анамнезе Байдена значилась эпизодическая фибрилляция предсердий (на текущий момент не отмечено) и высокий уровень холестерина. Президент США перенес несколько операций на носовых пазухах, ему удаляли желчный пузырь, аневризму головного мозга (в 1988 году) и несколько новообразований кожи.

Напомним, что в субботу, 20 ноября, Джо Байдену исполняется 79 лет. "Подробности" изучали биографию президента США.