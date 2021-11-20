Полипы в кишечнике, откашливание и жесткая походка: что известно о здоровье Джо Байдена [ Редактировать ]
Источник: пресс-служба Белого дома
Медицинское обследование президента США Джо Байдена показало некоторые проблемы со здоровьем, однако он остается пригодным для выполнения обязанностей главы государства. Заключение медиков опубликовано на сайте Белого дома.
Самый возрастной президент США в пятницу, 19 ноября, прошел плановое медицинское обследование. Вердикт его врача Кевина О'Коннора.
Байден остается здоровым и энергичным мужчиной, который в состоянии продолжать выполнять президентские обязанности, включая обязанности главы исполнительной власти, главы государства и главнокомандующего.
Тем не менее в медицинском отчете есть несколько отметок о проблемах президента США.
В ходе колоноскопии у Джо Байдена в кишечнике был обнаружен доброкачественный полип диаметром 3 мм. Во время процедуры специалисты удалили новообразование.
Также у Байдена "увеличилась чистота и глубина откашливания из горла" во время разговоров. Врачи пришли к выводу, что причиной этого является кислотный рефлюкс.
Еще одной проблемой, по мнению врачей, стала походка президента. Она стала "заметно жестче и менее подвижной, чем год назад". Это связано с состоянием позвоночника Байдена - он изнашивается, а хромота из-за перелома стопы в 2020 году только усиливает это.
Ранее в анамнезе Байдена значилась эпизодическая фибрилляция предсердий (на текущий момент не отмечено) и высокий уровень холестерина. Президент США перенес несколько операций на носовых пазухах, ему удаляли желчный пузырь, аневризму головного мозга (в 1988 году) и несколько новообразований кожи.
Напомним, что в субботу, 20 ноября, Джо Байдену исполняется 79 лет. "Подробности" изучали биографию президента США.
по теме
Мальчик из США стал самым недоношенным в мире ребенком, который выжил. Ребенок появился на свет 5 июля на сроке беременности в 21 неделю и 1 день. Его вес был 420 граммов
Жуткая находка была обнаружена сотрудником
Молекулярные биологи открыли белок PARP1, который сигнализирует мозгу о том, что он нуждается во сне для "починки" накопившихся повреждений ДНК. Это объясняет связь между недостатком сна и нейродегенеративными заболеваниями (старческого слабоумия, болезни Паркинсона и т.д.)
Сполучені Штати попросили низку держав виділити частину чорного золота зі стратегічних резервів. Зробити це в один момент, несподівано і скоординовано.
Фармацевтическая компания Pfizer Inc подписала договор с правительством США на сумму 5,29 миллиарда долларов