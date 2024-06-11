Зеленський зробив заяву про мобілізацію в Україні [ Редагувати ]
Питання щодо мобілізації є в українському суспільстві. Якщо громадяни хочуть зберегти свою державу, то треба її відстояти. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
Що стосується зброї. Питання чи не настав той момент, щоб партнери дали нам всю ту зброю, щоб ми могли викинути росіян? Настав.
Він також відповів на питання, чи зможе Україна мобілізувати достатню кількість солдат і офіцерів, щоб звільнити свою землю від росіян за допомогою систем та озброєнь.
Що стосується мобілізації, мобілізація у нас іде через воєнний стан. Іде з першого дня. Я бачу, що це питання є в суспільстві, не перший день війна. Але якщо ми хочемо зберегти нашу державу, то треба її відстояти.
Раніше ми писали про те, що працівники столичного метрополітену отримали "бронь" від мобілізації.
по темі
Президент Володимир Зеленський заявив, що рф буде змушена шукати шлях до справжнього миру лише тоді, коли її обмежать в можливості тероризувати сусідів
У суботу, 1 червня, президент України Володимир Зеленський відвідає Саудівську Аравію.
У середу, 29 травня, президент України Володимир Зеленський заявив про ще три чіткі голоси за Саміт миру, ще три безпекові угоди для України
Окупанти готують наступ за 90 кілометрів на північний захід від Харкова
У неділю, 26 травня, президент України Володимир Зеленський зробив заяву про обстріли Харкова росією