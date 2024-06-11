Питання щодо мобілізації є в українському суспільстві. Якщо громадяни хочуть зберегти свою державу, то треба її відстояти. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Що стосується зброї. Питання чи не настав той момент, щоб партнери дали нам всю ту зброю, щоб ми могли викинути росіян? Настав.

Він також відповів на питання, чи зможе Україна мобілізувати достатню кількість солдат і офіцерів, щоб звільнити свою землю від росіян за допомогою систем та озброєнь.

Що стосується мобілізації, мобілізація у нас іде через воєнний стан. Іде з першого дня. Я бачу, що це питання є в суспільстві, не перший день війна. Але якщо ми хочемо зберегти нашу державу, то треба її відстояти.

Раніше ми писали про те, що працівники столичного метрополітену отримали "бронь" від мобілізації.