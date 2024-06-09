Працівники комунального підприємства "Київський метрополітен" отримали бронювання від мобілізації. Через розголос, який спричинила об'ява столичної підземки про збільшення інтервалу руху між поїздами, справу взяло на контроль Міністерство економіки.

Як виявилось, бракувало кількох документів, на підставі яких підприємство могло отримати "бронь". Тепер це виправили.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив заступник міністра економіки України Ігор Фоменко.

"Об'єкти критичної інфраструктури та підприємства, які визнані критично важливими - термінологічно і з точки зору законодавства - це різні треки.

Дійсно, на тому тижні ця проблема з'явилась. Після того, як було зроблено звернення керівництва київського метрополітену, ми перевірили документи, не вистачало деяких документів, які підтверджують надання мобілізаційних завдань.

Дуже оперативно керівництво київського метрополітену направило необхідні документи, і в кінці того тижня наказ на бронювання військовозобов'язаних працівників був підписаний", - розповів заступник міністра економіки.