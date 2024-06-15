У суботу вранці, 15 червня, у Київській області вогнеборці нарешті ліквідували пожежу, яка виникла на підприємстві ще три доби тому через російську повітряну атаку. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначимо, що займання на цьому об'єкті сталося через падіння уламків збитих силами протиповітряної оборони ударних безпілотників ворога.

Лише тепер вдалося загасити пожежу на підприємстві, розповіли надзвичайники.

Київська область. 15 червня о 7:21 ліквідовано пожежу на промисловому підприємстві, яка виникла 12 червня внаслідок збройної агресії росії.

Нагадаємо, що пожежу тушили три дні.