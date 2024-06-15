В Полтавській області пролунав вибух [ Редагувати ]
У Полтавській області 15 червня пролунав вибух. У регіоні було оголошено тривогу.
"У Миргородській громаді на Полтавщині було чутно звук вибуху", - йдеться у повідомленні.
Повітряна тривога
Повітряна тривога була оголошена у частині регіонів України – Полтавській, Дніпропетровській, Сумській, Харківській та Донецькій областях.
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