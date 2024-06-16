День батька, так само як і День матері, відзначається у багатьох країнах сучасного світу. Починаючи з 2019 року, в Україні офіційно відзначають День батька.

Коли відзначають день батька 2024

Україна святкує День батька як офіційне свято, щорічно в третю неділю червня. Указ Президента України № 274/2019, підписаний 18 травня 2019 року, визначає це свято як «з метою створення сприятливих умов для зміцнення інституту сім'ї як основи суспільства та визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей». Таким чином, у 2024 році День батька в Україні відзначатимуть 16 червня.

Також варто згадати, що в нашій країні є ще одна дата, присвячена татусям, хоча вона не має офіційного статусу — Всенародний День батька в Україні, який святкують у третю неділю вересня, що у 2024 році випадає на 15 вересня.

День батька: історія свята

День батька виник у США. Перше вшановування батьківського дня відзначили у штаті Вашингтон у 1910 році. Ініціаторкою цього свята стала Сонора Смарт Додд із Спокана. Історія свята коріниться у власному досвіді дорослішання Сонори: після смерті матері вона та її п’ятеро братів та сестер залишилися на вихованні свого батька. Чоловік виявив себе турботливим та люблячим батьком, який надавав дітям всю необхідну підтримку. Таким чином, у майбутньому Сонора вирішила віддячити своєму батькові та всім іншим турботливим батькам Америки, які допомагають у вихованні дітей. Пізніше й інші штати приєдналися до цієї ідеї святкування Дня батька. З 1966 року це свято стало офіційним у США. До 2012 року вже понад 28 країн світу вшановували татусів у третю неділю червня.

Як в Україні відзначають День батька: традиції

Для України це свято є практично новим, тому ще не сформувалися особливі традиції. У цей день українці вітають батьків теплими словами за допомогою телефону або при особистій зустрічі.

Важливо вітати всіх чоловіків, які виконують або символізують батьківську роль у нашому житті. Це можуть бути дідусі, дядьки, старші брати або інші близькі люди, які беруть на себе відповідальність і турботу про дітей.

Багато людей у цей день дарують невеличкі подарунки своїм батькам та іншим чоловікам у родині, які внесли вагомий внесок у щасливе дитинство. Також часто організовують сімейні зустрічі або вечері.