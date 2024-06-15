Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що кредит Україні на суму 50 мільярдів доларів, який буде гарантований прибутками від заморожених російських активів, не фінансуватиметься країнами Європейського Союзу.

Про це вона повідомила на пресконференції після Саміту G7 15 червня, передають Rai News та Sky TG24.

Мелоні запитали, чи Італія буде безпосередньо робити внесок у кредит, гарантований замороженими російськими активами. Вона відповіла, що кошти нададуть США, Канада, Велика Британія та, ймовірно, Японія.