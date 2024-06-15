Бійці "Азову" вибили росіян з деяких позицій у Серебрянському лісі - Паламар [ Редагувати ]
Бійці 12-ї бригади Національної гвардії України "Азов" вибили російських окупантів з декількох позицій у Серебрянському лісі поблизу міста Кремінна в Луганській області.
Про це повідомив заступник командира 12-ї бригади Святослав Паламар.
Паламар зазначив, що бійці "Азову" протягом останніх місяців продовжують витісняти росіян з позицій у Серебрянському лісі.
За даними OSINT-проєкту DeepState, Сили оборони змусили росіян відступити в районі Кліщіївки на Донеччині. Однак окупанти змогли просунутися поблизу Калинівки, Новопокровського та Яснобродівки.
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