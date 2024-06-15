Байден та Трамп домовились про дебати зі специфічними правилами [ Редагувати ]
Штаби кандидатів у президенти США Джо Байдена та Дональда Трампа узгодили правила перших передвиборчих дебатів.
Про це повідомляє CNN.
Байден та Трамп виступатимуть без чернеток і будуть присутні в аудиторії студії CNN, яка є організатором перших дебатів. Цікаво, що кандидати погодилися виступати на єдиному подіумі, а їхні місця визначатимуться підкиданням монети.
Під час виступу мікрофон буде увімкнений лише у того кандидата, який говоритиме в цей момент. Їм заборонено брати на сцену реквізит або попередньо написані нотатки - нададуть лише ручку, блокнот і пляшку води.
У залі не буде глядачів, а тривалість дебатів становитиме 90 хвилин з двома рекламними паузами. Під час реклами ні Трамп, ні Байден не зможуть спілкуватися з представниками своїх передвиборчих штабів.
Модератори використовуватимуть усі наявні інструменти, щоб забезпечити дотримання часу та цивілізовану дискусію, - зазначили на CNN.
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