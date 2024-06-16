Стало відомо, які країни не підтримали декларацію за підсумками саміту миру [ Редагувати ]
З'явився список країн, які підписали спільне комюніке за підсумками саміту миру у Швейцарії. Не всі держави, які брали участь у дводенному заході, підписали цей документ.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Загалом у списку (тих, хто підписав, - ред) 80 країн та 4 організації, - повідомляє видання.
Серед тих, хто комюніке не підписав - Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати.
У Швейцарії другий день поспіль триває саміт миру, в якому беруть участь понад 100 учасників. Після завершення заходу представники країн та організацій підписали спільну декларацію.
Як раніше повідомляло Reuters, у проекті комюніке наголошувалося на трьох важливих моментах: повернення ЗАЕС під контроль України, забезпечення вільного доступу до Чорного та Азовського морів, а також звільнення та повернення всіх полонених та депортованих в Україну.
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