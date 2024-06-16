Фото: комюніке по саміту миру у Швейцарії підтримали 80 країн (president.gov.ua)

З'явився список країн, які підписали спільне комюніке за підсумками саміту миру у Швейцарії. Не всі держави, які брали участь у дводенному заході, підписали цей документ.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Загалом у списку (тих, хто підписав, - ред) 80 країн та 4 організації, - повідомляє видання.

Серед тих, хто комюніке не підписав - Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати.

У Швейцарії другий день поспіль триває саміт миру, в якому беруть участь понад 100 учасників. Після завершення заходу представники країн та організацій підписали спільну декларацію.

Як раніше повідомляло Reuters, у проекті комюніке наголошувалося на трьох важливих моментах: повернення ЗАЕС під контроль України, забезпечення вільного доступу до Чорного та Азовського морів, а також звільнення та повернення всіх полонених та депортованих в Україну.