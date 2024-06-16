Робота над спільною декларацією саміту миру завершена, - Кулеба [ Редагувати ]
Робота над спільною декларацією на саміті миру завершена. Країни зможуть приєднатися до неї навіть після завершення першого саміту.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Станом на зараз робота над текстом завершена, наприкінці саміту президенти оголосять про схвалення резолюції. Вона буде відкрита до приєднання іншими країнами і після завершення саміту, - заявив глава МЗС.
Кулеба зазначив, що декілька країн, представники яких не були присутні на саміті, проходять внутрішній аналіз спільного комюніке і планують приєднатися до нього
Текст збалансований, всі наші принципові позиції, на яких наполягала Україна, враховані, - додав міністр.
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