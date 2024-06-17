Російський диктатор володимир путін може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї, якщо російська армія зазнає поразки в Україні.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко.

Відповідаючи на запитання про те, чи існують обставини, за яких путін може вдатися до використання тактичної ядерної зброї, Литвиненко сказав: "Ми не можемо нічого виключати, якщо Росія опиниться на межі катастрофічної поразки".

Така поразка, за його словами, може призвести до розвалу російських фронтів, дезертирства з армії і протестів у москві.

За його словами, немає жодної ймовірності того, що путін застосує ядерну зброю, поки росія має перевагу у війні.

Секретар РНБО вважає, що сумнівно, щоб путін застосував стратегічну ядерну зброю, яка майже напевно спровокувала б третю світову війну.

"Він хоче жити", - заявив він.

Литвиненко також заявив, що поразка росії на полі бою в Україні не призведе до автоматичного застосування Москвою ядерної зброї, оскільки путін може спробувати переконати свій народ у тому, що такий розворот - це "перемога".