А от під британським прем'єром Ріші Сунаком крісло може похитнутись. Рейтинг політика впав до рекордно низького рівня. 72% британців більше йому не довіряють. І такі цифри за два тижні до виборів. Що тягне прем'єра на дно і чому британці розчарувалися в політичній системі - розповість наша кореспондентка у Лондоні Світлана Чернецька.

Останні кілька тижнів не надто вдалі для британського прем'єра. Все почалося з оголошення про вибори, яке супроводжував рясний дощ. Ріші Сунак, мокрий як хлющ, викликав хвилю глузування.

І не перерахувати, скільки людей пропонували мені парасолі у останні кілька днів.

Далі була невдала фотографія на фоні знаку "вихід". Світлину розтиражували противники партії, мовляв, Сунаку справді пора.

Ще більше жартів викликав промова прем'єра поблизу місця побудови "Титаніка". Не забарилися порівняння його уряду з кораблем, який от-от стикнеться з айсбергом.

Не залишилася непоміченою і відсутність Сунака на міжнародному вшануванні висадки у Нормандії. Прем'єр покинув урочистості дочасно, бо мав заплановане передвиборче інтерв'ю. Його звинуватили у неповазі до тих небагатьох ветеранів, які наблизили перемогу у Другій світовій війні.

Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великої Британії:

Останнє, що я хотів зробити, це завдати болю чи засмутити когось, тому я беззаперечно перепрошую за свою помилку.

Та виявилося, над прем'єром не просто насміхаються, ним таки не задоволені. Опитування показали, що 72 відсотки виборців ставляться до Сунака негативно - це рекордно низький рейтинг для політика.

Гірше оцінювали лише його попередницю Ліз Трасс - її не підтримували 80% опитаних. Услід за рейтингом прем'єра, донизу котиться і рейтинг його політичної сили. 70% виборців негативно ставляться до Консервативної партії. Щоправда, це невдоволення накопичувалося протягом останніх 14 років.

Джон Кертіс, експерт з політики:

Останні 5 років були дуже-дуже важкими через пандемію та російсько-українську війну. Ми мали найгіршу за століття кризу в медицині, найбільший сплеск інфляції та найбільшу непокору з боку робітників з 1970-х років. Тож нам точно не варто дивуватися, що люди переконані, що існують труднощі в країні і винні в цьому косерватори, які були при владі понад десятиліття.

Аналітичні агенції вже не мають сумнівів, що прийдешні вибори дадуть нову керівну партію на чолі з новим прем'єр-міністром. Ним стане лейборист Кір Стармер. Йому пророкують вдвічі більше голосів від виборців. Щоправда, консерватори продовжують боротьбу і сподіваються на диво.

Грант Шаппс, міністр оборони Великої Британії:

Ми не будемо вдавати, що чорне - це біле, але й не будемо говорити, якщо опитування щось кажуть, то саме так і станеться. Бо ми вже бачили, що передбачення опитувань не завжди справджуються. + 7:53 Коли я був головою партії у 2015-му, всі говорили, що виграш нашої партії на виборах неможливий, це казали багато впливових експертів, а ми виграли. Таке само було в 2016-му, коли опитування показували, що люди не проголосують за вихід з ЄС, але ні, брекзит виграв. Отже, я би не надавав надто великої ваги опитуванням.

Щоправда, ситуація вже вийшла за межі боротьби консерваторів проти лейбористів. Виявляється, у Великій Британії - криза довіри до влади. Майже 58 процентів опитаних не довіряють депутатам. А ще майже 80 відсотків - хочуть змін у системі уряду.

Люк Трил, директор аналітичної компанії:

Більший виклик, який отримає в спадок лейбористська партія, якщо вона виграє, якщо наші опитування праві, це те відчуття, що недовіра існує не лише до однієї партії, і це не звичні апатія та цинізм, це щось глибше. Відчуття, що після кількох минулих років, жоден політик, жодних політичних переконань, не зможе нічого змінити.

Але навіть у такий складний час для консервативного уряду - його очільник Ріші Сунак відвідав саміт миру у Швейцарії та продовжує підтримувати Україну на всіх міжнародних майданчиках.

Завдяки консерваторам, Києву нічим не загрожують зміни в британському уряді. Підтримка Лондона на наступні 10 років прописана у безпековій угоді. Та й загалом, попри кардинальні розбіжності між консерваторами та лейбористами, вони сходяться в одному: росія - це загроза для демократичного світу і потрібно робити все, щоби вона програла війну в Україні.