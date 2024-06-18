Понад сто днів українських молитов під дулами автоматів. Наступна історія - про пресвітера з Мелітополя, який в окупації провів понад пів року. Церква євангельських християн із символічною назвою "Благодать" для багатьох жителів міста стала останньою надією і своєрідним гуманітарним хабом, коли їхнє місто захопили росіяни. Там можна було отримати продукти й ліки, коли магазини й аптеки не працювали.

Але так тривало лише до осені 2022-го. Коли окупанти повідбирали у місцевих бізнес і будинки, взялися за церкви. Їх просто захоплювали, а священників - депортували. Про історію своєї "віри у вогні" - розповів сам пастор.

Михайло Брицин - пресвітер церкви євангельських християн "Благодать" із міста Мелітополя. У ній відслужив три десятки років.

Чоловік згадує, як його рідне місто у перші дні повномасштабного окупували росіяни.

Михайло Брицин, пресвітер церкви євангельських християн "Благодать" (Мелітополь):

Другий, тертій, там четвертий дні вже повне місто було військових російських і їх техніка, їх там прапори, люди всі залякані. Нема світла, нема води, нема зв'язку. Людям не можна пересуватися. Ми одразу вирішили, що виїжджати ми не будемо. Це наша земля, це наше місто, це наша церква.

З перших днів окупації церква "Благодать" стала прихистком і гуманітарним хабом. Туди зносили ліки, продукти харчування, одяг і роздавали тим, хто потребував.

А згодом священники усіх конфесій виходили на центральну площу міста і читали молитви українською в оточенні озброєних окупантів, під дулами автоматів.

Так тривало 130 днів, після чого окупанти почали арештовувати священників. А в липні ці молитовні зібрання геть розігнали.

Михайло Брицин, пресвітер церкви євангельських християн "Благодать" (Мелітополь):

Це була така досить потужна духовна ініціатива, яка йшла просто від людей. Ми читали святе письмо. Ми посеред міста співаємо "Боже, я молюсь за Україну", - це їх дратувало. У червні, в липні почалися арешти, почали фсбешники приходити.

А на цьому відео, показує пресвітер, зафільмовано, як загарбники захоплювали його церкву. 11-го вересня люди зі зброєю просто вдерлися на недільне богослужіння, яке транслювалося онлайн.

Михайло Брицин, пресвітер церкви євангельських християн "Благодать" (Мелітополь):

Приїхали десь декілька автобусів. Десь 15-20 військових вони всі зі зброєю, вони закриті масками, зайшли у вестибюль, заблокували людей у залі богослужінь, служителів всіх відвели в офіс на допити. Тут почали у всіх вірян, у всіх парафіян брати відбитки пальців. Я й адміністратор - нас удвох забрали в бус. Думав, що повезуть вже там в комендатуру. Ні, привезли додому - обшуки зробили дома, забрали всі церковні документи. Забрали всі мої комп'ютери, планшети, всі диски, і наказали, два дні, і щоб тебе не було.

Тоді вже Михайло разом з дружиною та її дев'яностодворічною матір'ю після більш як пів року в окупації наважилися покинути рідний Мелітополь.

Михайло Брицин, пресвітер церкви євангельських християн "Благодать" (Мелітополь):

Тоді була ця система: формувалися колони, люди приїжджали, там фільтрація. Перевірка всього, що є в машині, перевірка всіх документів, телефонів, але нас випустили на Запоріжжя.

А це вже пані Світлана показує своє нове помешкання. Сім'я Брициних оселилася у місті Дубно, звідки родом жінка.

Світлана Брицин, дружина пресвітера:

Тут у нас друзі залишились, які ще нас пам'ятають, і вони нам знайшли оцей будиночок. Тож сім'я виїхала, тут багатодітна сім'я була - Анатолій з Любою - вони поїхали, і нам дозволили тут жити, і нам дуже зручний цей будиночок.

У цьому домі живе й адміністратор церкви "Благодать". Чоловіка загарбники теж "освободили" від усього.

Веніамін Корбут, адміністратор церкви євангельських християн "Благодать" (Мелітополь):

50 років жив на одному місці. Там народилися діти, і онуки, і правнучка, в мене є будинок, ми вкладали щось в нього - отак все залишити й виїхати - дуже сумно. Там заселились колаборанти.

Нині Михайло продовжує свою церковну діяльність. І разом з місією "Євразія" збирає докази злочинів росіян проти всіх релігій в Україні.

Натепер лише у Мелітополі росіяни закрили шістнадцять церков. А якщо взяти всі окуповані території, каже Михайло, йдеться про сотні релігійних організацій.

Росіяни вже втретє захопили цю мелітопольську церкву у євангельських християн. Споруда має понад столітню історію. Двічі молитовний дім у вірян відбирала радянська влада: два роки тому знову прийшли загарбники. Але пресвітер вірить, що його "Благодать" відновить служіння.