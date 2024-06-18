Благодійний захід зі спортивного протезування відбувся в Одесі. Спеціальна реабілітаційна команда привезла у подарунок інноваційні протези для чинних військовослужбовців та учасників бойових дій. Тепер зможуть займатися спортом та витримувати більші навантаження: принаймні, бігати почали відразу всі. Як це було - бачили наші кореспонденти.

Володимир Собовенко - колишній піхотинець. Поранення дістав на початку двадцять третього року. Коли визволяли від окупантів правобережну Херсонщину, його підрозділ проводив розмінування.

Відтоді ампутація ніг нижче коліна. Чоловік каже: його теперішні протези ніби й зрУчні, але не зовсім підходять для занять спортом та мають певні обмеження за вагою.

Володимир Собовенко, ветеран російсько-української війни:

Якщо моя особиста вага 100 кілограмів, то граничне навантаження, яке я можу прикладати на ці стопи - сто двадцять п'ять кілограмів, тобто цього недостатньо. Тому потрібні стопи для більш активніших рухів, наприклад, для підіймання більших навантажень.

Саме такі інноваційні протези данського виробництва в Одесу привезла реабілітаційна команда з Києва. По-перше, це силова стопа - показує Олександр Кушніренко. Хлопець, який втратив ногу на фронті, тепер сам став протезистом та допомагає побратимам.

Олександр Кушніренко, протезист:

Тобто на ньому можна і бігати, і займатися спортом, і в повсякденному житті ходити, займатися своїми справами, тобто дуже зручно, дуже комфортно - через те, що є амортизація, можна проходити більш довгі дистанції.

Другий протез - бігова стопа або лижа. Її особливість в тому, що в неї немає п'яти - людина пересувається наче на носках, але дуже швидко та впевнено. Обидва протези знімають та надівають за лічені секунди.

Олександра Мостепан, керівниця реабілітаційного проєкту "U+System":

Тобто це такий, знаєте, знімний дівайс, який можна змінювати в залежності від своєї активності: тобто людина прийшла в зал чи на бігову доріжку, стадіон - вдягла самостійно цю стопу - пробігла свої десять-дванадцять кілометрів - і змінила на звичайну.

Далі - процес монтажу. Ветерани та військові знімають свої повсякденні протези, а фахівці встановлюють їм нові - спортивні. Спочатку все налаштовують з урахуванням анатомічних особливостей людини.

Сергій Степанов, протезист:

В них у кожного різна висота - і нам потрібно підігнати так, щоб вони були однакові, тому що якщо зробити інакше: вище чи нижче - це психологічно важче буде.

І ось: бігову лижу встановляють морпіху Олексію Руденку, який втратив ногу під Горлівкою. Він відразу випробовує, і навіть вибігає на вулицю.

Олексій Руденко, ветеран російсько-української війни:

Більше пружинить, більша динаміка, менше нога навантажується. Навіть я ж кажу: приємніше, ніж на своїй.

Володимиру, тим часом встановили силові стопи. Чоловік оцінив - м'які, міцні, добре пружинять. Тепер планує зайнятися важкою атлетикою, піднятися в гори, але спершу - одягає кімоно та виходить на татамі: на рівні з іншими борцями дзюдо відпрацьовує захвати та прийоми.

Володимир Собовенко, ветеран російсько-української війни:

Не потрібно ніколи зупинятись на чомусь: навіть в любих життєвих обставинах завжди є вихід, і потрібно його шукати. Багато хто замикається в собі - і це дуже погано.

Медики кажуть, таке протезування значно розширює спектр адаптивних видів спорту для бійців, а відтак сприяє і психологічній реабілітації.

Василь Рибак, керівник центру реабілітації й реконструктивної хірургії клінічної лікарні:

Тобто є мета - отримання результату, отримання перемоги - і коли центральна нервова система зайнята цим процесом, на другий план, на третій план відходять всі інші проблеми та питання.

Нові протези в Одесі отримали дев'ять ветеранів та чинних військових. Загалом за пів року благодійники подарували нові системи більше як двомстам захисникам. В найближчих планах схожі заходи у Кропивницькому, Луцьку, Тернополі та Чернігові.