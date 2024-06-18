Через відключення світла в Україні почастішали пожежі. Люди порушують правила безпеки під час користування генераторами або ж забувають вимкнути електроприлади. Ще одна з поширених причин займань - російські атаки. Наш репортаж із Хмельницького.

Це моторошні кадри ліквідації пожежі на однім з інфраструктурних об'єктів Хмельниччини після ворожої атаки. Тоді рятувальники працювали кілька годин поспіль

А ця пожежа у ресторанному комплексі сталася внаслідок експлуатації несправного генератора. ДСНСникам вдалося врятувати від вогню ліс і цуценят

З-понад пів тисячі пожеж, що сталися на Хмельниччині цього року, більшість спричинено неналежним поводженням з вогнем і обладнанням.

Андрій Білик, провідний інспектор ГУ ДСНСУ у Хмельницькій області:

Основними причинами виникнення пожеж в житловому секторі є порушення правил пожежної безпеки з електроприладами.

Ця пожежа у квартирі багатоповерхівки виникла внаслідок вибуху газового балона. Загинула власниця оселі.

Вогонь охопив і сусідні квартири. На допомогу дорослим і дітям прийшли рятувальники

Ганна Дроздова, потерпіла:

Вони заховались на балконі, бо вже вийти не можливо було. Я дуже вдячна. Ми з онуком змогли вийти самі, а сім'ю сина і внучку врятували рятувальники. Дуже вдячна.

Нині часто загорається і внаслідок неналежного поводження з обладнанням під час аварійних відключень електрики. Водночас жителі Хмельницького добре знають, що треба робити в таких випадках:

Валерія Корольчук, жителька Хмельницького:

Виходячи з квартири, вимикати всі електроприлади. І в принципі я так і роблю. В мене нічого не під'єднано.

Ірина, жителька Хмельницького:

Одне-єдине що не вимикаємо холодильник. А так, якщо вдома, то так. Якщо на роботі, якщо немає, то тоді не вимикаємо.

Ігор, житель Хмельницького:

Вимикачі повимикати, щоб не було перевантаження, коли буде ввімкнення світла. - Робите це? - Так. Періодично

Пам'ятати правила безпеки й не легковажити весь час закликають українців рятувальники. І вкотре нагадують...

Андрій Білик, провідний інспектор ГУ ДСНСУ у Хмельницькій області: