В Україні почастішали пожежі через відключення світла [ Редагувати ]
Через відключення світла в Україні почастішали пожежі. Люди порушують правила безпеки під час користування генераторами або ж забувають вимкнути електроприлади. Ще одна з поширених причин займань - російські атаки. Наш репортаж із Хмельницького.
Це моторошні кадри ліквідації пожежі на однім з інфраструктурних об'єктів Хмельниччини після ворожої атаки. Тоді рятувальники працювали кілька годин поспіль
А ця пожежа у ресторанному комплексі сталася внаслідок експлуатації несправного генератора. ДСНСникам вдалося врятувати від вогню ліс і цуценят
З-понад пів тисячі пожеж, що сталися на Хмельниччині цього року, більшість спричинено неналежним поводженням з вогнем і обладнанням.
Андрій Білик, провідний інспектор ГУ ДСНСУ у Хмельницькій області:
Основними причинами виникнення пожеж в житловому секторі є порушення правил пожежної безпеки з електроприладами.
Ця пожежа у квартирі багатоповерхівки виникла внаслідок вибуху газового балона. Загинула власниця оселі.
Вогонь охопив і сусідні квартири. На допомогу дорослим і дітям прийшли рятувальники
Ганна Дроздова, потерпіла:
Вони заховались на балконі, бо вже вийти не можливо було. Я дуже вдячна. Ми з онуком змогли вийти самі, а сім'ю сина і внучку врятували рятувальники. Дуже вдячна.
Нині часто загорається і внаслідок неналежного поводження з обладнанням під час аварійних відключень електрики. Водночас жителі Хмельницького добре знають, що треба робити в таких випадках:
Валерія Корольчук, жителька Хмельницького:
Виходячи з квартири, вимикати всі електроприлади. І в принципі я так і роблю. В мене нічого не під'єднано.
Ірина, жителька Хмельницького:
Одне-єдине що не вимикаємо холодильник. А так, якщо вдома, то так. Якщо на роботі, якщо немає, то тоді не вимикаємо.
Ігор, житель Хмельницького:
Вимикачі повимикати, щоб не було перевантаження, коли буде ввімкнення світла. - Робите це? - Так. Періодично
Пам'ятати правила безпеки й не легковажити весь час закликають українців рятувальники. І вкотре нагадують...
Андрій Білик, провідний інспектор ГУ ДСНСУ у Хмельницькій області:
Перше: переконайтеся, що електромережа та електрообладнання перебувають у справному стані. Що всі електроприлади в приміщенні виключені. Електрочайники, павербанки, телефони, телевізори, холодильник. У зв'язку з тим, що при включенні світла можливі перепади напруги. І у разі, якщо прилад пошкоджений, може відбутися аварійний режим роботи.
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