Українська фехтувальниця відмовилась потиснути руку росіянці (відно) [ Редагувати ]
Українська фехтувальниця відмовилась потиснути руку росіянці.
Випадок трапився на чемпіонаті Європи з фехтування в Базелі, де Олена Кривицька перемогла із рахунком 15:9 росіянку Майю Гучмазову, яка виступала під прапором Грузії.
"Почему это так? Б***ь, почему они так себя ведут? Б***ь, почему им можно все!?", - розгнівано кричала Гучмазова.
Раніше ми писали про те, що на війні загинув відомий фехтувальник Ростислав Лівач.
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