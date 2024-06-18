Українська фехтувальниця відмовилась потиснути руку росіянці.

Випадок трапився на чемпіонаті Європи з фехтування в Базелі, де Олена Кривицька перемогла із рахунком 15:9 росіянку Майю Гучмазову, яка виступала під прапором Грузії.

"Почему это так? Б***ь, почему они так себя ведут? Б***ь, почему им можно все!?", - розгнівано кричала Гучмазова.

Раніше ми писали про те, що на війні загинув відомий фехтувальник Ростислав Лівач.