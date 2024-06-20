Новий етап до членства у Євросоюзі. Напередодні на запрошення віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної в Україну прибули Державний Міністр Німеччини у справах Європи Анна Люрманн та міністр у справах Європейського Союзу Польщі Адам Шлапка. Під час візиту міністри обговорили політичні реформи та підготовку до переговорів про вступ до ЄС.

Які успіхи України вже оцінили євроміністри та яким буде подальший євроінтеграційний шлях України - Євген Бригар розповість.

Менш ніж за тиждень, 25 червня у Люксембурзі відбудеться міжурядова конференція представників ЄС та України. Вона й знаменуватиме офіційний початок переговорів щодо нашого членства в Європейському Союзі. І візит європейських міністрів за кілька днів до цього - хороший знак.

Міністр ФРН у справах Європи Анна Люрманн представляє свою країну в Комітеті міністрів Ради Європи, яка є однією з головних інституцій в ухваленні рішення щодо вступу України в ЄС. Тож на українські реформи дивиться вимогливо. Не приховує, роботи із реформування України ще вдосталь. Однак, зважаючи на наш прогрес, Анна Люрман впевнена: ми з гідністю зможемо подолати увесь шлях і приєднатися до європейської родини.

Анна Люрманн, Державний Міністр ФРН у справах Європи:

Я надзвичайно вражена реформами, які Україна провела за останні роки, попри жорстоку російську агресію. Це стосується, наприклад, реформ у сфері антикорупційної діяльності. Де відповідні органи також досягли значних успіхів у розкритті корупційних справ. Судова реформа вражає. Реформа законодавства про медіа. Також захист меншин. Усюди є певний прогрес. Але в усіх цих сферах потрібно ще багато працювати, щоби справді досягти імплементації верховенства права тут, в Україні. І тому я з нетерпінням чекаю відкриття переговорів про вступ у вівторок.

Переговори про вступ розпочнуться ще за головування Бельгії у Раді ЄС. І, за словами міністрів, це була їхня спільна мета - встигнути організувати першу міжурядову конференцію під головуванням прихильних до України бельгійців.

Адже вже з 1 липня Раду ЄС очолюватиме Угорщина. І, як заявили її представники днями раніше, другої міжурядової конференції між Україною та ЄС за час їхнього головування не буде. Та й взагалі, Україна - не в пріоритеті для угорців на наступні пів року. Але для нас - це не привід засмучуватись. Анна Люрман впевнена: Угорщина не перешкоджатиме й не заважатиме Україні.

Анна Люрман, Державний Міністр ФРН у справах Європи:

Ми очікуємо, що Угорщина робитиме те, що і передбачає справжнє головування в Раді ЄС. А саме буде чесним посередником. Правила викладені дуже чітко щодо того, як ці переговори про вступ відбуватимуться. І ми очікуємо, що так і буде. Після того, як буде схвалено рамки переговорів.

Європейські міністри переконані: Україна вже пройшла складний шлях у реформуванні своєї країни до критеріїв ЄС. Та найважче - попереду.

Після затвердження переговорної рамки, Україні доведеться трансформувати своє законодавство та методи управління відповідно до вимог Євроспілки. Серед найголовнішого - встановлення верховенства права та подолання корупції. Втім, чи не виникнуть проблеми на цьому шляху, враховуючи, що під час трансформації в Україні ще досі може тривати війна? За словами Анни Люрман, українці настільки сильно прагнуть стати членом Європейського Союзу, що зможуть проводити реформи за будь-яких умов.

Анна Люрман, Державний Міністр ФРН у справах Європи:

За останні два роки Україна досягла істотного прогресу в реформах. І я пам'ятаю, що під час мого останнього візиту до Києва у мене була зустріч у Верховній Раді. Ми сиділи фактично в підвалі під парламентом. Саме була ракетна атака. Та попри це, ми обговорювали деталі наступних реформ. Тому я впевнена у тому, що українці достатньо рішучі, щоби продовжувати цей процес, незважаючи на жодні перешкоди.

Євроміністри кажуть: Україна ще ніколи не була такою близькою до членства в ЄС. І надалі може розраховувати на міцне плече підтримки від країн Євросоюзу.