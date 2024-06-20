Президент Володимир Зеленський підписав закон №8329, який передбачає штрафи та покарання за образливі повідомлення сексуального характеру та інші форми насильства за ознакою статі. Про деталі в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповіла народна депутатка, голова підкомітету з питань дотримання Україною міжнародних зобов'язань у сфері захисту прав людини та гендерної політики комітету ВР з питань зовнішньої політики Марина Бардіна.

"Це законодавство ми робимо також заради нашого європейського майбутнього. Конвенція Ради Європи, яку ми приймали ще минулого літа, вона також дуже нам допомогла відкрити цю можливість переговорів для України і отримати статус члена кандидата до ЄС. І це законодавство про яке ми говоримо є частиною виконання наших зобов'язань. Сексуальні домагання - абсолютно нова категорія для українського законодавства. Ми тривалий час вже працюємо на протидію домашньому насильству, гендерно зумовленому насильству. Зараз ми доходимо до того, щоб запроваджувати в законодавство розуміння про сексуальні домагання. Ми встановлюємо відповідальність. Попереду ще чекає нам тривала практика, щоб правоохоронні органи напрацювали, як воно буде відбуватись", - зазначила Бардіна.

Вона додала: "Законом встановлена сплата штрафу за такі прояви вербальні, невербальні. Відбувається це на вулиці, в мережі Інтернет щоденно. Це питання також кібербезпеки, щоби захистити дітей, жінок та чоловіків від можливих сексуальних домагань. Така важлива практика, коли без згоди отримувача хтось розсилає картинки різного сексуального характеру, це може принижувати гідність людини, зачіпати розуміння приватності. Це може трактуватись правоохоронцями як сексуальне домагання в рамках цього закону. Тоді вже правоохоронні органи приймають рішення, чи є тут склад злочину, потім виноситься рішення суду про те, що злочин був вчинений і особу притягують до відповідальності".