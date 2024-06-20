Намагання росії знищити енергетичну систему Україні марні. Міжнародні партнери нарощуватимуть фінансову та допомогу, спрямовану на відновлення українського енергосектору. Сьогодні нову партію спецтехніки для енергетиків Україна отримала від Німеччини, яка допоможе максимально відремонтувати енергооб'єкти до початку опалювального сезону.

Село Малинівка на Харківщині. 2022-го росіяни стояли менше ніж за 10 км. Тож накривали з артилерії. Пан Володимир показує: перед його подвір'ям і на сусідські городи падали снаряди.

Володимир Воропаєв, житель села Малинівка:

Не зірвалась. Вона там 6 м глибиною. Снаряд на парашуті в кінці городу.

Після прильотів, розповідає чоловік, зазвичай усе було знеструмлене. Електрики скручували розірвані лінії, щоби до людей повернути світло. Нині Чугуївський район постійно атакують ракети й дрони. І кожний приліт нищить інфраструктуру. Приміром, ось такий вигляд мають дроти, коли поруч розривається снаряд. Якийсь час ще працюють, але залишати їх так не можна.

Андрій Семенов, начальник Чугуївського району електричних мереж "Харківобленерго":

Ця повітряна лінія електропередач на 4 кВ була пошкоджена внаслідок обстрілу осколками, і вона несе небезпеку, бо провід може у будь-який час впасти, травмувати людей, тварин. Таких пошкоджень дуже багато, і потребує цей провід повністю заміни. Ми міняємо їх кілометрами, десятками кілометрів.

Нині у Малинівці замінюють пошкоджені атаками електричні стовпи та натягують новенькі дроти.

Техніку: автовежу та бурокранову установку - надали європейські партнери.

Андрій Семенов, начальник Чугуївського району електричних мереж "Харківобленерго":

Після обстрілу вони були пошкоджені внаслідок вибухової хвилі та осколків знаряддя та бомб, тому потребували заміни, бо в осінньо-зимовий період вони могли просто не вистояти й впасти. Для того, щоб відновити електропостачання, нам приходилося робити аварійно-відновлювальні роботи без заміни проводів, ми їх, як кажуть, скручували, на даний час є така можливість, і ми міняємо і проводи, і опори.

Повністю відновити електричні мережі це не один рік потрібно.

Міняти тут потрібно кожен третій стовп. Матеріали для цього є.

Тож нині для відновлення потрібні робочі руки й час. І вкрай необхідна міжнародна допомога.

Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України:

Дуже дякую, пане посол, у вашому лиці всьому народу Німеччини за те, що з нами на цьому енергетичному фронті, наближаєте нашу перемогу.

Сьогодні посол Німеччини в Україні Мартін Єґер передав Міненерго спецтехніку для відновлення енергетичної інфраструктури в регіонах. Два автомобілі з краном-маніпулятором призначені саме для робіт на електромережах.

Мартін Єґер, посол Федеративної республіки Німеччини в Україні:

Ці дві машини є останніми в серії вантажівок - загалом поставлено 16 автомобілів на суму 2 мільйони 300 тисяч євро. Ці дві вантажівки поїдуть до Харкова та Запоріжжя.

Частину авто вже доправлено в Україну, їх використовують енергетики Харківщини, Миколаївщини, Тернопілля. Решту отримають оператори системи розподілу в Запорізькій та Черкаській областях.

Мартін Єґер, посол Федеративної республіки Німеччини в Україні:

Те, що росія коїть в Україні - не має воєнної мети, вона веде війну проти цивільного населення. І Німеччина - на боці України, вона й надалі підтримуватиме енергетичний сектор.

Німеччина - найбільший донор фонду підтримки енергетики України. Внесок країни становить понад 275 мільйонів євро. Нагадаю, фонд створений за спільної ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та єврокомісара Кадрі Сімсон. З березня 2022 року енергетикам надійшло понад 1600 тонн обладнання та матеріалів для ремонту. Це, зокрема, трансформатори, генератори, кабель, арматура для повітряних ліній.

Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України:

З березня, коли почалися масовані атаки, прицільні на енергетичний сектор, ми втратили біля 9 гігаватів потужності. Це величезна цифра. Це боляче і для енергетичної системи, і для всіх українців, тому що застосовуються графіки відключень. На жаль, поки що не вистачає нам часу, щоб швидко відновити ті об'єми пошкоджень, які зазнала енергетична система. Але ми активно працюємо над відновленням, на щастя, нам дуже допомагають в цьому наші міжнародні партнери.

Західна підтримка вітчизняного енергосектора - одна з головних тем багатьох міжнародних зустрічей українських представників. Так, на конференції з відновлення України, що відбулася в Берліні минулого тижня, наші партнери запевнили: допомога буде! І ще потужніша.

Пенні Пріцкер, спецпредставниця США:

824 млн США хочуть виділити на підтримку енергетичної інфраструктури. Ви знаєте, ситуація там критична.

Девід Кемерон, міністр МЗС Великої Британії:

Ми знаємо, чого хоче росія. Вона прагне зруйнувати енергетичну систему, ми допомагаємо ДТЕК, робимо все, що можемо. 15 млрд доларів ми інвестували вже.

Свенья Шульце, міністр економічної співпраці та розвитку Німеччини:

Ми будуємо нові мережі й створюємо нові джерела. Вони мають бути такими, щоби можна було приєднатися до європейської мережі, маємо триматися разом.

Отже, основне завдання українських енергетиків на сьогодні - максимально відновити енергооб'єкти до початку опалювального сезону.

Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України:

Ми повинні забезпечити роботу всіх наших енергетичних потужностей. Ми розуміємо, що зараз дуже боляче для людей, коли вимикають світло. У нас також вимикають світло в домівках. Однак ми розуміємо, що зараз тепло, довший світовий день, і зараз це хоч і боляче, але не так, як взимку. Тому ми робимо все можливе, щоб до зими, до опалювального сезону, для повноцінної й безперебійної їх роботи протягом холодного періоду року.

У Міненерго припускають: відключень взимку не оминути, але намагатимуться, щоби вони були максимально короткими.