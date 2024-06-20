Світло у Херсоні можуть повернути вже сьогодні-завтра. Місто залишилося без електропостачання через російський удар.

Про це заявила заступник міністра енергетики України Світлана Гринчук в ефірі телемарафону.

За її словами, у місті застосовували резервні схеми підключення, зараз енергетики намагаються повернути світло для якомога більшої кількості споживачів.

Сподіваюся, що сьогодні-завтра нам вдасться відновити електропостачання, яке було до цієї атаки.

Раніше ми писали про те, що російські окупанти вкотре обстріляли Херсон.