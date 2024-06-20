Коли у Херсоні можуть відновити електропостачання [ Редагувати ]
Світло у Херсоні можуть повернути вже сьогодні-завтра. Місто залишилося без електропостачання через російський удар.
Про це заявила заступник міністра енергетики України Світлана Гринчук в ефірі телемарафону.
За її словами, у місті застосовували резервні схеми підключення, зараз енергетики намагаються повернути світло для якомога більшої кількості споживачів.
Сподіваюся, що сьогодні-завтра нам вдасться відновити електропостачання, яке було до цієї атаки.
Раніше ми писали про те, що російські окупанти вкотре обстріляли Херсон.
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